Corinthians busca empate com o Internacional e segue na liderança do Brasileirão

O Alvinegro ficou atrás do placar duas vezes, mas marcou com o zagueiro Raúl Gustavo e o atacante Jô, pontuando no Beira-Rio

PABLO NUNES /AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians e Internacional durante jogo pelo Campeonato Brasileiro 2022



O Corinthians conseguiu arrancar um empate em 2 a 2 com o Internacional na noite deste sábado, 14, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2022. O Alvinegro ficou atrás do placar duas vezes, mas marcou com o zagueiro Raúl Gustavo e o atacante Jô. O Colorado, por sua vez, conseguiu seus gols com Alan Patrick e Wanderson. Com o resultado, o Alvinegro paulista segue na liderança e vai aos 13 pontos, ficando com um a mais que o segundo colocado Atlético-MG, que ganhou do Atlético-GO no mesmo horário. Já a equipe gaúcha vai aos 9 pontos, fica na oitava colocação e pode ser ultrapassada neste domingo.

O Internacional foi superior na maior parte do primeiro tempo e criou chances com David, Bustos e Mercado. Contudo, quem abriu o placar foi Alan Patrick, que recebe deu Da Pena e empurrou para as redes, aos 24. Cinco minutos depois, porém, o Timão conseguiu responder. Após disputa na área, Mantuan levou a melhor sobre o goleiro Daniel, e Raúl Gustavo marcou. Pouco antes do intervalo, o Inter voltou à ficar com vantagem depois Cássio fazer boa defesa em cabeceio de Alan Patrick, mas dar rebote para Wanderson não perdoar. Voltando com outra postura, o time de Vitor Pereira igualou outra vez com Jô, que demonstrou frieza ao driblar o goleiro Daniel. Sem mexer na equipe, o técnico português quase viu o Timão virar em Porto Alegre. Assim, o Colorado, sem a pegada da etapa inicial, apenas se contentou com o empate.