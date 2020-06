Corinthians pode acertar contratação de Jô nos próximos dias

Agência Corinthians Jô e Corinthians encaminham acordo para retorno do jogador



O Corinthians espera definir a contratação de Jô, de 33 anos, nos próximos dias. A diretoria e os empresários do centroavante se reuniram nas últimas semanas, mas ainda divergem sobre o salário. A expectativa é que ele assine um contrato válido por duas temporadas.

Jô tinha vínculo com o Nagoya Grampus, do Japão, e tentava a rescisão do contrato desde o início da pandemia. O atacante chega para sua terceira passagem pelo clube, onde foi duas vezes campeão Paulista, em 2003 e 2017, e venceu dois brasileiros, em 2005 e 2017.

Formado nas categorias de base, ele estreou como profissional em 2003, e permaneceu até 2015, quando foi negociado com o CSKA Moskou, da Rússia. O retorno ao clube aconteceu em 2017, após ficar sem contrato ao término de uma passagem pelo futebol chinês.

Jô foi um dos destaques da campanha do título nacional de 2017, sob o comando de Carille, acabou valorizado e vendido ao futebol japonês por mais de R$ 40 milhões. No mês passado, o presidente Andrés Sanchez admitiu interesse no atleta. “As portas estão sempre abertas para o Jô. Ele está meio que em litígio com o time lá. É óbvio que se ele se liberar agora, ou no final do ano, a prioridade dele e do Corinthians é o Jô no Corinthians”, disse, em transmissão do canal oficial do Corinthians no YouTube.

* Com Estadão Conteúdo