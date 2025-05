Corinthians deixa de ganhar até R$ 50 milhões com queda e perde chance de vaga em 3 torneios

A eliminação precoce na Copa Sul-Americana causou um baque na saúde financeira do Corinthians. Na última terça-feira (27), o time comandado por Dorival Júnior foi superado pelo Huracán, por 1 a 0, na Argentina. Desclassificado da fase de grupos ao ficar com o terceiro lugar da chave, o time paulista teria um destino diferente caso tivesse ficado em segundo (neste cenário, o conjunto alvinegro disputaria a fase de playoffs, contra uma equipe eliminada na etapa de grupos da Copa Libertadores).

No total, o vencedor da Sul-Americana desta temporada pode receber cerca de R$ 57 milhões da Conmebol. O campeão, que acumula valores ao longo da competição, irá embolsar R$ 37 milhões pela conquista do título.

O Corinthians se despede do torneio com cerca de R$ 6,4 milhões. O clube alvinegro ganhou R$ 5,1 milhões pela participação na fase de grupos e mais R$ 1,3 milhão pelas duas vitórias obtidas (ambas sobre o Racing, do Uruguai). Sendo assim, o Corinthians deixa de ganhar pouco mais de R$ 50 milhões (caso fosse o campeão).

Fora a parte financeira, o Corinthians lamenta pelo aspecto esportivo. O vencedor da Copa Sul-Americana garante, em 2026, uma vaga na fase de grupos da Libertadores, um lugar na decisão da Recopa Sul-Americana e ainda presença no Desafio de Clubes da Uefa-Conmebol (que contará com o campeão da Sul-Americana e o da Liga Europa).

No início do ano, o Corinthians já tinha sido eliminado na fase prévia da Copa Libertadores, diante do Barcelona de Guayaquil. Agora, a equipe de Dorival Júnior volta o foco para as disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.