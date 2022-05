Corinthians descarta lesão de Cássio após avaliação médica; Fagner inicia processo de transição

O ídolo da torcida corintiana, desta forma, tem chances de ser relacionado para o duelo contra o Always Ready, marcado para esta quinta-feira, 26, pela Libertadores da América

Cássio deixou o clássico entre Corinthians e São Paulo de maca, depois de sofrer uma subluxação no ombro



O Corinthians informou na tarde desta segunda-feira, 23, que o goleiro Cássio sofreu uma subluxação no ombro esquerdo no final da partida diante do São Paulo, realizada no último domingo, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Brasileirão. De acordo com o Timão, o arqueiro passou por avaliações médicas, que descartaram lesão no local. O ídolo da torcida corintiana, desta forma, tem chances de ser relacionado para o duelo contra o Always Ready, marcado para esta quinta-feira, 26, pela Libertadores da América.

Quem também corre contra o tempo para jogar contra os bolivianos é o lateral-direito Fagner, que desfalcou o Corinthians no Majestoso por causa de uma entorse do tornozelo direito. Nesta segunda-feira, o veterano iniciou o processo de transição e foi para o gramado do CT com o preparador físico Leandro da Silva, realizando atividades de corrida, passes e cruzamentos. A expectativa, assim, é que ele possa reforçar a equipe no duelo válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores.