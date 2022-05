Corinthians desperdiça pênalti e fica no empate com o Deportivo Cali pela Libertadores

Colombianos também tiveram penalidade, mas Cássio defendeu; jogo terminou em 0 a 0

EFE/ Ernesto Guzman Jr Corinthians perdeu muitos gols na partida na Colômbia



O Corinthians sofreu na noite desta quarta-feira, 04, na Colômbia, para empatar com o Deportivo Cali, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O time de Vítor Pereira levou um golpe importante no começo do jogo, com Fagner tendo que ser substituído aos quatro minutos. A partida mostrava mais criação do Corinthians, mas era difícil finalizar. No melhor lance da primeira etapa, aos 37 minutos, Mantuan recebeu de Jô e perdeu uma grande chance de frente para o gol. Na volta do intervalo, aos 12, o centroavante cabeceou no chão e o goleiro De Amores fez grande defesa. Depois de um passe ruim de Maycon no ataque, o Cali foi pra cima e Cássio derrubou Rodríguez na área. O árbitro marcou pênalti. Teo foi para a cobrança e o goleiro alvinegro defendeu. Aos 29, Maycon perdeu outra chance. Aos 81, De Amores derruba Junior Moraes na grande área e o árbitro também marcou penalidade. Fábio Santos vai para a cobrança e chuta pra fora. Ao todo, foram cinco chances claras de gol para os brasileiros que foram desperdiçadas. O empate ainda deixa o Corinthians em primeiro no Grupo E, um ponto a frente do Boca Juniors. Na próxima rodada, o Timão viaja para enfrentar justamente os argentinos no dia 17 de maio, terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília).