Corinthians diz que acionará a Conmebol por atraso na entrada de torcedores na La Bombonera

Clube também citou novo caso de racismo da torcida xeneize; jogo da Libertadores foi conturbado

Staff images / CONMEBOL Cerca de 4 mil torcedores do Corinthians compareceram a La Bombonera nesta terça-feira



O Corinthians emitiu uma nota no início da madrugada desta quarta-feira, 18, relatando que alguns torcedores foram barrados na entrada da La Bombonera, em Buenos Aires, palco do jogo desta terça contra o Boca Juniors pela Copa Libertadores. No pronunciamento publicado nas redes sociais, o clube disse que a equipe de segurança atrasou a entrada dos corintianos que só puderam entrar na área de visitante no segundo tempo de jogo. “O clube vai protocolar reclamação formal à CONMEBOL para apuração de responsabilidades e punições, além de requerer ações preventivas nos próximos jogos”, escreveu o clube. O Corinthians também citou um caso de racismo ocorrido antes da partida e que teve vídeos compartilhamos nas redes sociais. Assim como no jogo de ida, na Neo Química Arena, um torcedor do Boca imitou um macaco para os corintianos. Semanas atrás, a Conmebol informou que iria punir com mais rigor os casos de injúria racial.

Nota oficial – incidentes na Bombonera pic.twitter.com/85hsijOIIg — Corinthians (@Corinthians) May 18, 2022