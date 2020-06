Corinthians é condenado a pagar R$ 21,5 milhões por usar rua como estacionamento

Reprodução/Corinthians O Parque São Jorge é a sede social do Corinthians



Mesmo sem entrar em campo há mais de 100 dias, o Corinthians vive uma péssima fase. Em crise financeira e recebendo criticas da torcida, o clube alvinegro recebeu mais uma má notícia. A Justiça de São Paulo condenou o Timão a pagar R$ 21, 5 milhões por usar uma rua ao lado do Parque São Jorge como estacionamento.

Na semana passada, a Justiça decidiu que o Corinthians teria que arcar com um valor R$ 19,6 milhões devido ao uso indevido do espaço público. Em decisão publicada nesta quinta-feira (25), a juíza Luiza Barros Rozas acrescentou mais 10% na pena devido aos honorários advocatícios.

O Departamento Jurídico do Alvinegro, entretanto, informou que irá recorrer da decisão para tentar se livrar da multa ou mesmo diminuí-la.

A situação do caixa do Corinthians não é nada boa. No último balanço financeira, que fez referência a 2019, o clube registrou um déficit recorde.

Já na semana passada, o Timão teve R$ 23 milhões em direitos de transmissão penhorados por conta de uma dívida com o JMalucelli, do Paraná.