Corinthians é criticado por tirar cor verde da bandeira LGBTQIA+ em post sobre o Dia Contra a Homofobia 

Reprodução/Twitter/@Corinthians Corinthians retirou a cor verde da bandeira LGBT



Diversos clubes brasileiros usaram as redes sociais nesta terça-feira, 17, para celebrar o Dia Internacional de Combate à Homofobia. O Corinthians, entretanto, causou repercussão no Twitter por excluir o verde da bandeira LGBTQIA+ em sua publicação. “O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. Respeite quem só quer viver”, escreveu o perfil oficial do Alvinegro paulista. Nos comentários, muitos torcedores afirmaram que a postura da equipe de comunicação do Timão tem relação com a cor do Palmeiras, o principal rival.

“Não é possível que a equipe de marketing do Corinthians tirou o verde da bandeira LGBTQIA+ pelo fato deles terem uma ‘briga’ com o Palmeiras. Um time tão grande deste, fazendo uma atitude tão baixa como essa”, escreveu um internauta. “O Brasil é o país que mais mata pessoas em geral, precisamos parar de fracionar as pessoas em grupinhos e olhar o tamanho do problema como ele é”, lembrou outro. O país, de fato, é o que mais registra mortes violentas de pessoas LGBT no mundo inteiro. Só em 2021 foram ao menos 300, incluindo 276 homicídios e 24 suicídios.