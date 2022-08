Corinthians e Flamengo fazem acordo para mais ingressos de visitantes na Libertadores

Cada equipe terá duas mil entradas a mais do que o habitual nos jogos das quartas de final

IGNACIO AMICONI/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians fez acordo para ter mais torcedores no jogo do Maracanã



Na véspera do primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores, o Corinthians informou que disponibilizará uma carga de quatro mil ingressos aos torcedores do Flamengo para ter a mesma quantidade no jogo de volta, na próxima semana, no Maracanã. A quantidade exigida pela Conmebol é de dois mil ingressos para os visitantes. Nas redes sociais, a equipe paulista ressaltou a ‘regra de reciprocidade’ para conquistar o maior apoio de seus torcedores. “Fizemos um acordo para aumentar nossos ingressos no jogo do Rio: 4 mil para os visitantes em cada um dos jogos, cumprindo regra de reciprocidade com a mesma quantidade para o rival”, disseram. O jogo desta terça-feira, 02, será na Neo Química Arena às 21h30 (horário de Brasília) com promessa de público máximo, com mais de 40 mil torcedores.