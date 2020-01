Corinthians, enfim, anuncia a contratação do colombiano Cantillo

Divulgação

O Corinthians anunciou a contratação do volante Victor Cantillo, nesta quinta-feira (9). O contrato do colombiano é válido até o fim de 2023.

Cantillo já vinha treinando com o restante do elenco desde segunda-feira (6), quando o time se reapresentou após as férias. O anúncio oficial só aconteceu três dias depois por conta de pequenos detalhes contratuais.

Depois de Luan, anunciado ainda em 2019, e Sidcley, que foi oficializado na última quarta-feira (8), Cantillo é o terceiro reforço contratado pelo Corinthians para a temporada 2020.

“Estou muito contente de ter assinado com o Corinthians. Espero que tudo saia muito bem e vai, Corinthians”, disse o corintiano.