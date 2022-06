Corinthians enfrenta o Atlético-GO sem seis titulares; veja relacionados

Terceiro colocado na tabela de classificação, o Alvinegro soma 15 pontos, ficando atrás de Palmeiras e Atlético-MG somente no saldo de gols

Reprodução/Twitter/@SãoPauloFC Raul Gustavo marcando Calleri no clássico entre Corinthians e São Paulo



O Corinthians terá seis desfalques para o duelo diante do Atlético-GO, marcado para as 20h30 (de Brasília) deste sábado, 4, no Antônio Accioly, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o Timão, não viajam para Goiânia os machucados Fagner, João Victor, Willian e Jô, além do suspenso Maycon e o zagueiro Raul Gustavo, que foi infectado pelo novo coronavírus. Terceiro colocado na tabela de classificação, o Alvinegro soma 15 pontos, ficando atrás de Palmeiras e Atlético-MG somente no saldo de gols.

