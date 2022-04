Corinthians estreia com derrota por 2 a 0 para o Always Ready na Libertadores

Time teve maior posse de bola durante todo o jogo, mas não conseguiu finalizar; próximo confronto será contra o Deportivo Cali, na quarta-feira dia 13, na Neo Química Arena

EFE/Martín Alipaz Corinthians estreou com derrota na Libertadores depois de um ano ausente da Libertadores



O Corinthians não começou bem sua caminhada na Copa Libertadores 2022. O time de Vítor Pereira perdeu do Always Ready na altitude de La Paz, na Bolívia, na noite desta terça-feira, 5. Os bolivianos saíram na frente do placar aos 8 minutos de jogo, depois de pênalti de João Pedro em Giménez. Riquelme foi para a cobrança e converteu. Apesar do susto, o Corinthians dominou o restante da etapa inicial e fez um blitz na área adversária no finalzinho, mas não conseguiu finalizar. Vítor Pereira promoveu mudanças no intervalo, mas logo no primeiro lance do segundo tempo, Ramallo recebeu na grande área, bateu na saída de Cássio e ampliou para 2 a 0. A derrota deixa o Timão na lanterna do Grupo E, que tem o Deportivo Cali em primeiro e o Always em segundo. O Boca Juniors também perdeu na estreia por 2 a 0. Na próxima rodada, o Corinthians recebe os líderes na Neo Química Arena, quarta-feira dia 13, às 21h (horário de Brasília).