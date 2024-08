Corinthians falha na pontaria e completa seis jogos sem vencer, mas arranca empate no fim com gol de estreante

Timão desperdiçou chances para abrir o placar contra o Red Bull Bragantino e novamente saiu atrás, mas foi salvo por Talles Magno nos acréscimos do segundo tempo; equipe continua no Z-4 do Brasileiro

MARCO MIATELO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO O estreante Talles Magno sai para o abraço após marcar seu primeiro gol com a camisa do Corinthians



Em uma noite gelada em Itaquera, o Corinthians chegou ao sexto jogo consecutivo sem vitória — contando todos os campeonatos — e viu sua situação se complicar ainda mais no Campeonato Brasileiro. O empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino neste sábado (10) manteve a equipe na zona de rebaixamento, com apenas 21 pontos em 22 partidas. Para piorar, os principais adversários do Timão na luta contra a degola têm jogos a menos, ou seja, podem empurrar o Alvinegro ainda mais para baixo. A situação poderia ter sido pior se o estreante Talles Magno não tivesse feito o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo. Mesmo assim, novamente os corintianos deixaram o campo sob cânticos ameaçadores como “ei, você aí, acabo com a sua vida se o Coringão cair”.

Apesar da ira da torcida, entrega não faltou. O que o Corinthians deixou a desejar foi qualidade nas finalizações. Rodrigo Garro e Romero tiveram em seus pés ótimas oportunidades de abrir o placar, mas chutaram em cima do goleiro Lucão. Após Helinho castigar com um belo gol a equipe que não faz, em jogada na qual o Red Bull aproveitou erro de passe de Garro — logo ele, o mais lúcido do Timão —, Pedro Henrique teve tudo para empatar de cabeça, mas também facilitou a vida do arqueiro adversário. “Falta a finalização. Estamos tendo chances de gol, mas não estamos finalizando como pretendemos. Em algum momento essa chave tem que ser virada. Falta o último toque para fazer o gol, de sete chances temos que fazer mais”, cobrou o auxiliar técnico Emiliano Díaz, que também mandou recado à diretoria. “Trazendo gente que faça gol, Corinthians vai subir para outro patamar. O clube faz esforço grande para trazer um 9. Estamos sem o nosso 9, que é o Yuri Alberto. Em algum momento o gol vai abrir e isso vai gerar muita satisfação,”

Pedro Raul é um camisa 9 à disposição, mas fica clara a falta de confiança da comissão técnica em seu futebol. No intervalo, entraram Matheuzinho, Giovane e Talles Magno nos lugares de Fagner, Breno Bidon e Romero. O Red Bull se retraiu e fez cera com a complacência da arbitragem, contando com segundo tempo pouco inspirado dos corintianos. O Timão mostrava coração para buscar o empate, mas esbarrava no nervosismo, que quase custou a derrota quando André Ramalho errou inversão e deu a bola nos pés do rápido Helinho. O jogador do Braga disparou e tentou tirar de Hugo, mas o goleiro do Timão evitou o segundo gol do time do interior. Nos acréscimos, já com Pedro Raul em campo — ele substituiu Raniele aos 37 minutos —, o centroavante disputou a bola pelo alto, Hugo deu um toque na bola antes de Nathan, e Talles Magno foi mais esperto que Lucas Ferrugem para concluir de pé esquerdo, por baixo de Lucão. O segundo empate seguido na Neo Química Arena foi péssimo para o objetivo corintiano, mas poderia ter sido muito pior.