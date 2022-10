Corinthians fará treino aberto na Neo Química Arena antes de finalíssima contra o Flamengo

A grande decisão da Copa do Brasil 2022 está marcada para quarta-feira, 19, no Maracanã

ANDRÉ ANSELMO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Corinthians aplaudem torcida após vitória contra o Bahia



O Corinthians atendeu aos pedidos e anunciou que fará um treino aberto para os torcedores na próxima segunda-feira, 17, às 16 horas (de Brasília), na antevéspera da finalíssima da Copa do Brasil, diante do Flamengo, no Maracanã – a bola rola a partir das 21h45 (de Brasília) da próxima quarta-feira, 19. “Fiel, é treino aberto que vocês pediram, então é treino aberto que teremos! Juntos por um único objetivo, o título da Copa do Brasil. Em breve mais detalhes”, comunicou o Alvinegro, através das redes sociais. Após o empate sem gols no duelo de ida, a equipe comandada por Vitor Pereira precisa de uma vitória simples, no Rio de Janeiro, para ficar com o tetracampeonato. Antes disso, porém, o time do Parque São Jorge volta a campo neste sábado, 15, quando visita o Goiás, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.