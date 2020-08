Corinthians fecha naming rights do estádio com a Hypera Pharma

Arena Neo Química deve ser o nome escolhido; além dos direitos sobre o nome do estádio, a empresa deverá ter outros benefícios

Bruno Teixeira/Corinthians A Arena Corinthians foi inaugurada em 2014 e sediou a abertura da Copa do Mundo



Depois de muitas promessas, o Corinthians fechou a negociação dos naming rights da Arena com a Hypera Pharma, laboratório farmacêutico. Conforme veiculado pela Jovem Pan no início da semana, o acordo pode chegar até R$350 milhões de reais. A Hypera Pharma deve escolher a Neo Química, uma de suas marcas, para estampar o nome do estádio.

A apuração da Jovem Pan também recebeu a informação de que a empresa terá, além dos direitos sobre o nome do estádio, outros benefícios. O anúncio oficial deve acontecer perto do dia 1º de setembro, aniversário do Corinthians.