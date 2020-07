Corinthians fecha novo patrocínio para mangas da camisa

Clube não informou valores envolvendo acordo com plataforma de apostas Galera.Bet

Divulgação Patrocínio deve ocupar as mangas da camisa do Corinthians e pode envolver RS 10 milhões



O Corinthians fechou um novo patrocinador para as mangas da camisa, lugar ocupado recentemente pela MarjoSports. O Galera Group, empresa que opera a plataforma de apostas “Galera.Bet”, baseado em Israel e Chipre, será o novo parceiro do Timão na temporada. As informações são do Globoesporte.com.

Os valores do patrocínio não foram revelados, mas especula-se que seja algo em torno dos R$ 10 milhões, que podem aumentar de acordo com o volume de apostas no site da empresa.

A empresa ainda é desconhecida por parte do público brasileiro. As páginas nas redes sociais foram criada nesta quarta-feira, 8, e em uma rápida pesquisa na internet, apenas o site de cadastro das apostas é encontrado, sem informações institucionais.