Corinthians fecha Parque São Jorge em meio à pandemia de coronavírus

Reprodução/Corinthians O Parque São Jorge é a sede social do Corinthians



O Corinthians decidiu tomar mais uma atitude para tentar diminuir a propagação do novo coronavírus. Depois de suspender as atividades de todas as categorias, o Timão decidiu nesta terça-feira que irá fechar o Parque São Jorge, sede social do clube, localizada na Zona Leste da cidade de São Paulo, por período indeterminado.

A medida entrará em vigor a partir da próxima quarta-feira (18). De acordo com o Alvinegro paulista, nenhum caso de Covid-19 foi registrado em sua sede. A ação, entretanto, será tomada como prevenção.

“A medida segue determinação de um grupo médico do clube com objetivo de evitar o surgimento de pontos de transmissão e contágio, em consonância com a recomendação dos órgãos oficiais e com a portaria que regulamenta a lei 13.979/2020, que prevê medidas para o enfrentamento do surto de coronavírus”, escreveu o Corinthians, em comunicado.