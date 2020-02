Corinthians ganhou apenas um dos últimos 10 Majestosos no Morumbi

Maurício Rummens/Foto Arena/Estadão Conteúdo Reinaldo foi o autor do gol da vitória do São Paulo sobre o Corinthians no Morumbi



Eliminado da Copa Libertadores na última quarta-feira (12), o Corinthians tenta “juntar os cacos” e se reerguer justamente em um clássico diante do São Paulo, marcado para amanhã (16), fora de casa, válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O problema para o Timão é que enfrentar o rival no Morumbi não está sendo nada fácil.

Dos últimos dez Majestosos realizados na casa são-paulina, o Alvinegro ganhou apenas 1, empatou 4 e acabou sendo derrotado em 5 oportunidades, contabilizando um aproveitamento de 23,3% no período.

O último triunfo do Corinthians, porém, aconteceu justamente no Estadual. No dia 16 de abril de 2017, na semifinal do torneio, a equipe do Parque São Jorge visitou o São Paulo e ganhou a partida por 2 a 0 com gols de Jô e Rodriguinho.

Agora, os comandados de Tiago Nunes tenta quebrar a má sequência atuando no campo do adversário. Vencer fora, inclusive, é outra missão do treinador recém-contrato pelo Corinthians. Desde que chegou, técnico viu o time empatar com o Mirassol, além de perder para Ponte Preta e Guaraní do Paraguai.

Abaixo, relembre os últimos dez embates entre São Paulo e Corinthians no Morumbi

São Paulo 2 x 0 Corinthians (Fase de grupos da Libertadores de 2015)

Na Libertadores de 2015, São Paulo e Corinthians caíram no mesmo grupo e se enfrentaram na competição continental pela primeira vez. Em Itaquera, o Alvinegro não deu chances ao rival e venceu fácil por 2 a 0.

Já na última rodada da chave, com o São Paulo pressionado e precisando do resultado, a torcida lotou o Morumbi com a esperança de avançar às oitavas do torneio. O incentivo deu certo e o time ganhou por 2 a 0, com gols de Luís Fabiano e Michel Bastos.

A partida foi muito tensa e contou com três expulsões. Sheik, aos 19 do primeiro tempo, levou o vermelho após tocar em Rafael Tolói em lance sem bola. Já Mendoza e Luís Fabiano se estranharam na etapa complementar e também deixaram o jogo mais cedo.

São Paulo 1 x 1 Corinthians (1º turno do Brasileirão de 2015)

No Dia dos Pais de 2015, o Majestoso foi recheado de emoções. Luciano abriu o placar para os visitantes, mas Luís Fabiano deixou tudo igual. Em partida agitada, o São Paulo mandou duas bolas na trave e lamentou o empate em 1 a 1. Isso porque o embate teve um lance polêmico que deixou os são-paulinos revoltados.

Aos 48 minutos do segundo tempo, Uendel, então lateral do Corinthians, impediu o gol do time da casa com o braço. Árbitro da partida, Leandro Pedro Vuaden nada marcou.

São Paulo 4 x 0 Corinthians (2º turno do Brasileirão de 2016)

Em partida realizada pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor atropelou o arquirrival e fez 4 a 0. Cueva, David Neres, Chávez e Luiz Araújo foram os responsáveis pela goleada.

São Paulo 1 x 1 Corinthians (Primeira fase do Paulistão de 2017)

Na fase inicial do Campeonato Paulista, o Majestoso começou com um ritmo lento, com as duas equipes indo para o vestiário sem balançar as redes. Já no segundo tempo, o São Paulo abriu o placar com o zagueiro Maicon, que imitou uma galinha na comemoração.

Quando era pressionado pelo time comandado por Rogério Ceni, o Timão empatou com Jô, que ficou conhecido naquele ano como Rei dos Clássicos da equipe.

São Paulo 0 x 2 Corinthians (Semifinal do Paulistão de 2017)

No embate de ida da semifinal do Paulistão, Jô resolveu novamente. O centroavante abriu o placar e viu o seu companheiro Rodriguinho marcar o segundo. Na ocasião, a partida ficou marcada pelo fairplay praticado por Rodrigo Caio, que passou a ser mais questionado pela torcida após o ato.

São Paulo 1 x 1 Corinthians (2º turno do Brasileirão de 2017)

Dentro da zona de rebaixamento, o Tricolor recebeu o líder Corinthians e não se intimidou. Comandado por Hernanes, a equipe jogou melhor e saiu na frente com Petros. Entretanto, na volta do intervalo, Clayson deixou tudo igual e frustou os mais de 60 mil torcedores no Morumbi.

O jogo ficou lembrado pelo gesto obsceno de Gabriel à torcida adversária. Devido ao ato, o volante corintiano foi punido com dois jogos de suspensão.

São Paulo 1 x 0 Corinthians (Semifinal do Paulistão de 2018)

Em outro jogo decisivo pelo Estadual, o São Paulo pressionou e colocou pressão sob o apoio da torcida. Neste dia, no entanto, o time saiu com o triunfo de 1 a 0 com gol de Nenê e chegou esperançoso com a vaga na final.

Na volta, no entanto, Rodriguinho marcou e devolveu a vitória pelo mesmo placar. Nas penalidades, Cássio brilhou e colocou o Corinthians na final do Paulistão.

São Paulo 3 x 1 Corinthians (1º turno do Brasileirão de 2018)

A última vitória do São Paulo contra o seu principal rival aconteceu em julho do ano passado. Na ocasião, a noite foi do lateral-esquerdo Reinaldo, autor de dois gols – um com frango de Cássio. Anderson Martins também marcou para os mandantes, enquanto Jonathan descontou para a equipe corintiana.

São Paulo 0 x 0 Corinthians (Final do Paulistão de 2019)

A partida mais decisiva! No Morumbi, o embate entre os dois times aconteceu em abril deste ano, no primeiro jogo da Final do Paulistão. Na época treinado por Cuca, o São Paulo tomou a iniciativa do jogo e partiu para cima, chutando 19 vezes contra apenas 7 dos corintianos.

O time, no entanto, esbarrou no forte sistema defensivo armado por Fábio Carille e não conseguiu sair do zero contra o Alvinegro. Na partida de volta, em Itaquera, o Corinthians ganharia por 2 a 1 e levaria o tricampeonato do Paulistão.

São Paulo 1 x 0 Corinthians (2º turno do Brasileirão de 2019)

No último jogo entre São Paulo e Corinthians, o time da casa não exibiu um excelente futebol, mas fez o suficiente para bater o arquirrival. Depois de acertar a trave duas vezes, os mandantes conseguiram a vitórias através de uma cobrança de pênalti.

Aos 18 minutos do segundo tempo, o zagueiro Manoel empurrou Vitor Bueno dentro da área. Na cobrança, Reinaldo bateu firme para fazer o tento solitário do embate.