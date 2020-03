Corinthians joga mal, empata com o Novorizontino e permanece na lanterna

CÉLIO MESSIAS/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO U Corinthians x Novorizontino pelo Paulistão 2020



O Corinthians teve atuação abaixo do esperado e ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado (7), no estádio Jorge Ismael De Biasi, em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Paulista. Gil abriu o placar para os visitantes, enquanto Jenison empatou a partida.

Com o resultado, o Corinthians chega a cinco jogos sem vitória no Estadual e segue na lanterna do Grupo D com 10 pontos, ficando atrás da Ferroviária pelo critério de menos cartões amarelos recebidos. RB Bragantino (11) e Guarani (13) completam a chave. Já o Novorizontino continua como terceiro colocado do Grupo B, com 15 pontos.

Agora, as equipes voltam a jogar no próximo final de semana. O Corinthians recebe o Ituano, na Arena, no domingo (15). Um dia antes, o Novorizontino visita a Ferroviária, em Araraquara.

Começo eletrizante em Novo Horizonte

A partida em Novo Horizonte começou à todo vapor. Aproveitando os espaços dados pela defesa corintiana, a equipe da casa chegou com perigo várias vezes, como, por exemplo, quando Cléo Silva bateu raspando a trave. Desorganizado atrás, o Corinthians quase saiu atrás quando Cássio errou passe simples e jogou ao lado da própria meta.

O Alvinegro acordou para a partida com Luan, que recebeu de Janderson e chutou ao lado da trave de Oliveira. Crescendo na partida, principalmente com a movimentação de Janderson, o Corinthians abriu o placar aos 19. Fagner bateu falta para dentro da área, e Gil testou com força para balançar a rede.

O grupo treinado por Tiago Nunes, entretanto, quase não teve tempo para comemorar. Léo Baiano ganhou disputa pelo alto e deixou Jenison livre para soltar o pé e deixar tudo igual. Ambas equipes tiveram oportunidades para marcar na sequência, mas, no geral, o ritmo do confronto caiu e o empate persistiu até o intervalo.

Segundo tempo sonolento

O marasmo continuou no retorno das equipes do vestiário. Sem mudança de postura e com pouca criatividade, Novorizontino e Corinthians fizeram uma etapa complementar bem fraca no estádio Jorge Ismael De Biasi.

O lance mais inusitado aconteceu aos 19 minutos, quando Janderson recebeu cruzamento dentro da área e virou uma bicicleta. O atacante, porém, pegou mal na bola e jogou para fora.

Buscando a vitória, Tiago Nunes promoveu a estreia de Ederson e entrada de Araos, que entraram nas vagas de Gabriel e Everaldo, respectivamente. O Novorizontino, por outro lado, é quem mais tentou sair com o triunfo. Aos 42 minutos, Cássio fez linda defesa cara a cara Capixaba.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 1 CORINTHIANS

NOVORIZONTINO – Oliveira; Celsinho, Everton Sena, Bruno Aguiar e Paulinho; Léo Baiano (Vinícius Kiss), Adilson Goiano e Danielzinho; Felipe Marques (Capixaba), Cléo Silva (Léo Tocantins) e Jenison. Treinador: Roberto Fonseca

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Carlos Augusto (Lucas Piton); Gabriel (Ederson), Cantillo e Luan; Everaldo (Araos), Janderson e Boselli. Treinador: Tiago Nunes

GOLS – Gil, aos 19 minutos do 1º tempo, Jenison, aos 22 minutos do 1º tempo

CARTÕES AMARELOS – Oliveira, Everton Sena, Paulinho e Jenison (Novorizontino); Gabriel, Luan e Tiago Nunes (Corinthians)