Reforço do Corinthians, Léo Natel aprendeu a cobrar faltas com Rogério Ceni

Reprodução/Instagram Léo Natel será reforço do Corinthians para o segundo semestre de 2020



O Corinthians tem um reforço dado como certo para o próximo semestre. Trata-se de Léo Natel, jogador revelado pelo São Paulo e que deixará o clube do Morumbi ao final de seu contrato, válido até junho de 2020. Atacante de lado de campo, o jovem de 23 anos tem facilidade em cobrar faltas, fundamento ensinado por Rogério Ceni.

Léo Natel chegou às categorias de base do Tricolor paulista em 2016. No ano seguinte, ele ganhou oportunidades no time profissional com Rogério Ceni, então treinador do São Paulo.

“Ele [Rogério Ceni] mostrava como bater na bola, distância, quando colocar força, quando bater colocado. O Rogério foi um dos maiores cobradores de falta do mundo e tinha muita dica para passar. Tentei absorver ao máximo cada orientação”, lembrou Natel, em entrevista ao “Yahoo Esportes”, em maio de 2019.

Léo Natel, entretanto, viu a sua chance de prosperar no São Paulo “cair por terra” após a demissão de Rogério Ceni. O treinador, no entanto, conseguiu levar o atacante por empréstimo ao Fortaleza.

“[Rogério Ceni] É uma pessoa que devo muito, um ídolo nacional, e que pra mim fez as coisas acontecerem. Acreditou no meu potencial, e tudo aconteceu no São Paulo e no Fortaleza devido a ele. Um grande profissional e amigo. Estarei sempre na torcida por ele e, um dia, trabalharemos juntos novamente. Ele é sempre muito atencioso e carinhoso comigo. Um ‘paizão’!”, disse Léo Natel, na ocasião.

Na equipe nordestina em 2018, Léo Natel fez 13 jogos, marcou dois gols e deu cinco assistências. Ele, no entanto, acabou voltando ao São Paulo para ser cedido ao Apoel, do Chipre.

Já no time europeu, Léo Natel se destacou ao anotar nove gols e uma assistências em 31 partidas. O Apoel, porém, não exerceu a opção de compra e o liberou na metade de 2019.

Assim, desde junho do ano passado, Léo Natel treina nas instalações do São Paulo. Devido à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, ele está fazendo atividades físicas em casa.