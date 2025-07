Corinthians leva gol em pênalti polêmico, busca empate, mas sofre derrota para o Bragantino no último lance

Timão saiu de campo irritado com a arbitragem de Bruno Arleu; derrota faz o time de Dorival Júnior começar a se preocupar com o rebaixamento

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Thiago Borbas, do Bragantino, comemora após marcar o gol da vitória contra o Corinthians



O Corinthians retornou ao Campeonato Brasileiro perdendo para o Red Bull Bragantino em Itaquera, por 2 a 1, com um gol no último lance da partida e reclamando muito do confuso árbitro Bruno Arleu. A equipe comandada por Dorival Júnior até fez boa partida, mas um pênalti para lá de polêmico inexistente marcado pelo juiz deu a vantagem ao time do interior paulista e enervou os donos da casa. Mesmo assim, o Timão foi para cima e conseguiu empatar no segundo tempo, com Cacá, após cobrança de escanteio. Garro e Romero tiveram ótimas chances de virar o placar, mas desperdiçaram.

Como diz o ditado, quem não faz toma. Inofensivo no fim do jogo, muito em função das substituições de Dorival Júnior, o Corinthians viu o Bragantino pressionar nos minutos finais e chegar o gol aplicando o mesmo veneno com o qual a equipe da capital empatou. Após cobrança de escanteio, bate e rebate na área, Thiago Borba conferiu no último lance. O Timão completou quatro jogos sem vencer no Brasileirão, cinco contando todas as competições, e já começa a novamente se preocupar em fugir do rebaixamento. O Braga é o terceiro colocado, com 26 pontos, um a menos que Flamengo e Cruzeiro.