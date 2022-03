Corinthians manifesta interesse em meio-campista Oscar, ex-São Paulo

De acordo com o repórter Caíque Silva, do Grupo Jovem Pan, a tendência é que o clube do Parque São Jorge apresente uma oferta ao jogador de 30 anos, que tem vínculo com a agremiação chinesa até 2024

Divulgação/Shangai SIPG Oscar em ação pelo Shangai SIPG, clube chinês pelo qual atua desde 2017



Mesmo com o elenco recheado de bons jogadores de meio-campo, o Corinthians deve fazer uma proposta pelo armador Oscar, revelado nas categorias de base do São Paulo e que atualmente defende o Shangai SIPG, da China. De acordo com o repórter Caíque Silva, do Grupo Jovem Pan, a tendência é que o clube do Parque São Jorge apresente uma oferta ao jogador de 30 anos, que tem vínculo com a agremiação chinesa até 2024. “A expectativa é de que exista uma proposta pelo jogador, com o apoio da patrocinadora Tausna, que vem dando alguns aportes financeiros ao clube”, disse o setorista, durante o programa “Camisa 10” desta quarta-feira, 2.

Formado na base do São Paulo, Oscar ainda passou pelo Internacional antes de se transferir para o Chelsea, em 2012. Em cinco temporadas nos “Blues”, o armador ganhou quatro taças, entre elas o bicampeonato do Inglês. Na China desde 2017, o meia formou boa parceria com Vitor Pereira, técnico recém-contratado pelo Corinthians. Juntos, eles ganhar o Campeonato Chinês (2018) e a Supercopa da China (2019). Apesar da expectativa de um reencontro no Alvinegro paulista, em entrevista ao Grupo Globo, o atleta afirmou que recusou o convite do treinador para defender o Timão. “Eu falei: ‘Agora não, quem sabe mais para frente'”, declarou o atleta, que representou o Brasil na Copa do Mundo de 2014 e soma 48 jogos com a camisa da “Amarelinha”, com 12 gols marcados.

Além do meio-campista, o Corinthians também não descarta se reforçar com o volante Maycon e o atacante Pedrinho, dois jogadores revelados na base do clube e que possuem vínculo com o Shakhtar Donetsk. De volta ao Brasil após o início do conflito entre Ucrânia e Rússia, a dupla tem futuro incerto no país do Leste Europeu. Segundo o repórter da Jovem Pan, a tendência é que o Timão ofereça suas instalações para os atletas não perderem o preparo físico em meio à guerra. Atualmente, o Campeonato Ucraniano está paralisado até o final de março.