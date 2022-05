Corinthians marca no fim e busca empate contra o São Paulo

Calleri abriu o placar para os visitantes, mas viu Adson sair do banco para igualar o marcador no segundo tempo

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

Em busca de quebrar o tabu na Neo Química Arena, o São Paulo visitou o Corinthians e viu o rival conseguir empatar a partida nos últimos minutos. O jogo foi disputado neste domingo, 22, e é válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo saiu na frente com gol de Calleri, mas recuou e viu Adson sair do banco e igualar o marcador nos minutos finais. Um dos destaques do jogo foi o goleiro Cássio, que fez algumas defesas importantes e evitou a vitória Tricolor. Com o resultado, o Corinthians segue na primeira colocação da tabela, com 14 pontos, sendo seguido por Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG e Botafogo, todos com 12 pontos. Na próxima rodada, o time da zona leste enfrenta o América-MG em casa enquanto o Tricolor recebe o Ceará.