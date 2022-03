Corinthians oficializa a contratação do atacante Júnior Moraes, ex-Shakhtar

Liberado pelos ucranianos por causa da guerra com a Rússia, o jogador chega ao Alvinegro sem custos e com a tarefa de encerrar a carência de um centroavante no elenco

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Reforço do Corinthians, Júnior Moraes posa ao lado do presidente Duílio Moraes (e) e do diretor Roberto de Andrade (d)



O Corinthians anunciou na manhã desta quarta-feira, 16, a contratação de Júnior Moraes. Em comunicado, o clube do Parque São Jorge informou que o atacante de 34 anos, que estava no Shakhtar Donetsk (Ucrânia), assinou contrato válido até o final de 2023. Liberado pelos ucranianos por causa da guerra com a Rússia, o jogador chega ao Alvinegro sem custos e com a tarefa de encerrar a carência de um centroavante no elenco. “Estou muito feliz e preparado para vestir esta camisa. Espero ajudar a equipe ao máximo em busca dos resultados”, disse o reforço corintiano.

Revelado nas categorias de base do Santos, Júnior Moraes foi campeão do Paulista com a camisa da equipe da Baixada, em 2007, quando marcou na final contra o São Caetano. Nos anos seguintes, passou por Ponte Preta e Santo André antes de começar sua trajetória na Europa. No Velho Continente, o atacante desembarcou para jogar no Gloria (Romênia) em 2010, e foi para o Metalurg Donetsk (Ucrânia) no ano seguinte. Ainda em 2011, transferiu-se ao CSKA Sofia (Bulgária) e retornou ao Metalurg, em 2012, onde permaneceu até 2015. De lá, partiu para o Dinamo Kiev, um dos principais clubes ucranianos. Teve uma breve passagem no Tianjin Quanjian (China) por empréstimo, em 2017, e deixou o Dinamo em definitivo no ano seguinte, quando assinou com o Shakhtar Donetsk, seu último clube antes de voltar ao país.

Naturalizado ucraniano desde 2019, Júnior Moraes já atuou pela seleção local em 11 oportunidades, contabilizando um gol. Por causa da sua cidadania, o brasileiro quase precisou servir o país do Leste Europeu no conflito com a Rússia – ele era um dos atletas presos em um hotel na cidade de Kiev. Após algumas negociações, entretanto, o brasileiro conseguiu sair da zona de conflito, voltando ao Brasil com seus familiares. Com a liberação da Fifa para jogadores estrangeiros deixarem a Ucrânia e a Rússia e assinarem com outros clubes até a metade de 2022, Moraes ficou livre para fechar com o Corinthians. Além disso, como seu vínculo com o Shakhtar era válido somente até junho deste ano, ele se desvinculou permanentemente da equipe de Donetsk.