Corinthians oficializa contratação de Éderson por cinco temporadas

Divulgação Éderson foi anunciado como reforço do Corinthians



Agora é oficial! O Corinthians anunciou, nesta sexta-feira (21), Éderson como novo reforço do clube. Ex-Cruzeiro, o volante assinará contrato válido até janeiro de 2025.

Éderson, de apenas 20 anos, chega ao Timão após rescindir contrato com a Raposa. Na equipe mineira, o jogador realizou 21 partidas na última edição do Campeonato Brasileiro, sendo responsável por dois gols. Um, inclusive, diante do próprio Corinthians.

Apesar de possuir características de um meio-campista ofensivo, Éderson também terminou o Brasileirão com uma média de 2 roubadas de bola por partida. A marca é superior, por exemplo, a de Cantillo no Paulistão.

No Corinthians, Ederson brigará por posição com Camacho e Víctor Cantillo, jogadores que são titulares de Tiago Nunes neste início de 2020.