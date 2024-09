Corinthians oficializa contratação do peruano André Carrillo

Reforço de 33 anos assinou contrato até 31 de julho de 2025 e já poderá estrear no sábado, contra o líder Botafogo, pelo Brasileirão

Reprodução/AFP O anúncio já era esperado desde o fim de semana



A direção do Corinthians oficializou nesta terça-feira (10) a contratação do meia peruano André Carrillo. O reforço de 33 anos assinou contrato até 31 de julho de 2025 e já poderá estrear no sábado, contra o líder Botafogo, pelo Brasileirão, por já ter sido regularizado junto à CBF. Trata-se do nono reforço do Corinthians nesta metade do ano. O anúncio já era esperado desde o fim de semana, quando o Corinthians encaminhara o acerto com Memphis Depay, nome mais badalado destas últimas contratações. O holandês, por sinal, pode até disputar vaga com o peruano no setor ofensivo do time paulista. Carrillo estava livre no mercado após o fim do seu contrato com o Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita. O reforço, portanto, chega ao Corinthians sem custos. Revelado pelo Alianza Lima, o peruano tem longa experiência na Europa, com passagens por Sporting e Benfica, em Portugal, e Watford, na Inglaterra. Suas principais conquistas foram obtidas no futebol português. Do futebol inglês, ele se transferiu para o Oriente Médio. Lá defendeu as cores do Al Hilal e Al-Qadisiyah, ambos da Arábia Saudita. Pela seleção peruana, Carrillo acumula 101 partidas.

Apesar de anunciado nesta terça, Carrillo já foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, na noite de segunda-feira. Assim, já poderá estrear no futebol brasileiro no fim de semana, na rodada do Brasileirão. Ele poderia até mesmo ser titular uma vez que Ramón Díaz não terá Yuri Alberto diante do Botafogo. Uma possível formação do ataque poderia ter Carrillo mais recuado, na vaga de Yuri Alberto, suspenso por ter sido expulso na partida contra o Flamengo, e Romero mais adiantando, atuando como centroavante, à frente também de Talles Magno. O peruano é o nono reforço do Corinthians nas últimas semanas, sendo que a grande maioria foi contratada durante a última janela de transferências. O clube contratou também o goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho, os meias Alex Santana, Charles e José Martínez, e os atacantes Talles Magno, Héctor Hernández e Memphis Depay.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo