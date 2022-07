Corinthians oficializa contratação do zagueiro Fabián Balbuena: ‘O general voltou’

Durante dois anos e meio no Timão, o zagueiro ficou conhecido como ‘Xerife’, dominando a posição e ganhando títulos importantes, como o Brasileirão (2017) e duas edições do Paulistão (2017 e 2018)

O Corinthians anunciou na manhã desta segunda-feira, 18, o retorno do zagueiro Fabián Balbuena. Em nota, o clube do Parque São Jorge informou que o paraguaio assinou contrato por empréstimo por um ano e disse que “o general voltou”. Vinculado ao Dínamo Moscou (Rússia), o defensor usou a permissão da Fifa para suspender seu vínculo devido à invasão do exército russo à Ucrânia. Agora, a expectativa é que o jogador chegue para ajudar o técnico Vitor Pereira no restante do Campeonato Brasileiro, além das quartas de final da Libertadores da América e da Copa do Brasil.

Formado nas categorias de base do Cerro de Franco, Balbuena passou por outros times do Paraguai, como Nacional e Libertad, antes de chegar ao Corinthians, em 2016. Durante dois anos e meio no Timão, o zagueiro ficou conhecido como “Xerife”, dominando a posição e ganhando títulos importantes, como o Brasileirão (2017) e duas edições do Paulistão (2017 e 2018). Negociado com o West Ham, o defensor não teve muita sequência no time britânico, fazendo apenas 63 partidas em três temporadas. Já em um ano no Dínamo, ele entrou em campo 32 vezes, marcando três gols e dando uma assistência.