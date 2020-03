Corinthians oficializa venda de Pedrinho ao Benfica

ALE CABRAL/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Pedrinho foi vendido ao Benfica



O Corinthians emitiu uma nota oficial, na manhã desta quarta-feira (11), informando que Pedrinho foi negociado com o Benfica. Depois de passar por exames médicos no clube português, o meio-campista assinou contrato por cinco temporadas.

Pedrinho permanecerá no Timão até o final da campanha da equipe no Campeonato Paulista 2020. Ele retornará do país europeu na próxima quinta-feira (12) e voltará a treinar com o restante do grupo corintiano.

O Corinthians é o lanterna do Grupo D com 10 pontos, três a menos que o Guarani e quatro atrás do RB Bragantino, times que, atualmente, estão dentro da zona de classificação para as quartas de final.

Assim, a volta de Pedrinho é fundamental para a equipe comandada por Tiago Nunes. O Alvinegro volta a campo no domingo (15), quando recebe o Ituano, em Itaquera.

Pedrinho chegou ao Corinthians aos 14 anos, passou por todas as categorias e foi promovido ao elenco principal em 2017, mesmo ano em que foi campeão da Copa São Paulo. Como atleta profissional, conquistou um Campeonato Brasileiro (2017) e três Estaduais (2017/2018/2019).