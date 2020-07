Corinthians oficializa venda de Pedro Henrique e empréstimo de Richard

View this post on Instagram

Estou me despedindo do @corinthians , mas na mala levo muitos momentos incríveis e um aprendizado imensurável. Foram nove anos no clube que me revelou e me permitiu fazer o que eu mais amo. Obrigado a diretoria, aos treinadores que ali passaram, funcionários, colegas e a todos que de alguma forma fizeram parte desta história. Vocês ajudaram no meu crescimento profissional e pessoal! Obrigado aos torcedores e torcedoras corinthianas pelo apoio que recebi durante este período. O Corinthians é um capítulo da minha carreira que lembrarei com muito carinho e gratidão. Agora é hora de buscar novos desafios com a mesma dedicação e foco. Mais uma vez, obrigado!!! 🙏