Corinthians pagará dívida por Bruno Mendéz nesta terça para evitar punição da FIFA

Daniel Augusto/Ag. Corinthians Se o Corinthians não realizar o pagamento, a FIFA poderá aplicar diversas sanções ao Timão



Em fevereiro de 2019, o Corinthians oficializou a contratação do zagueiro uruguaio Bruno Mendéz, de 20 anos, por aproximadamente R$ 18 milhões de reais. À época, o alto valor foi motivo de críticas por membros do Conselho Deliberativo do clube e torcedores comuns.

Nesta terça-feira (23), a equipe brasileira tem a data limite para efetuar ao Montevideo Wanderers o pagamento das últimas duas parcelas em atraso pela compra do jogador.

De acordo com uma fonte de dentro do clube, o Corinthians fará o pagamento nesta terça-feira e quitará, enfim, a dívida com o clube uruguaio, que acionou a FIFA em virtude do não cumprimento do contrato firmado há mais de um ano.

Se o Corinthians não realizar o pagamento, a FIFA poderá aplicar diversas sanções ao Timão, como proibir o registro de novos jogadores na próxima janela de transferências.