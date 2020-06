Corinthians perde patrocínio por crise econômica

Luís Moura/Estadão Conteúdo Empresa que estampava a manga da camisa do Corinthians rompeu o patrocínio do clube



O Corinthians confirmou nesta segunda-feira (1º) a rescisão do contrato de patrocínio da MarjoSports Live Score. Segundo nota oficial do clube, o fim do vínculo foi amigável e ocasionada pela crise econômica em decorrência da Covid-19.

A startup de tecnologia voltada ao mundo do entretenimento esportivo tinha acordo com o Corinthians desde abril de 2019 e estampava as mangas da camisa no uniforme do time. A empresa também era exposta nos backdrops para entrevistas e nas placas do CT Joaquim Grava, além do site oficial do clube e redes sociais.

O acordo entre o Corinthians e a empresa era válido até dezembro. Porém, foi rompido em função da crise, segundo o comunicado publicado pelo clube. “A medida, tomada de maneira amigável, faz parte de uma série de procedimentos adotados pelo clube e pela empresa para o enfrentamento das consequências econômicas ocasionadas pela pandemia da Covid-19 em função da suspensão das competições. O clube agradece a confiança depositada na sua força de marketing e comunicação e deseja sucesso à MarjoSports”, anunciou.

Em função da crise e da falta de exposição das marcas, o Corinthians já teve acordos de patrocínio suspensos ou com redução dos valores. Hoje, o time é apoiado por outros oito patrocinadores.

