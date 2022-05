Corinthians pede que jovens regularizem título de eleitor: ‘No dia 2 de outubro, vote’

‘Sem direito de escolha não há democracia’, escreveu a conta do Alvinegro paulista nas redes sociais

Reprodução/Twitter/@Corinthians Corinthians promoveu campanha para jovens do Brasil regularizarem o título de eleitor



O Corinthians usou suas redes sociais nesta terça-feira, 3, para pedir que os jovens brasileiros regularizem o título de eleitor – o prazo será encerrado amanhã. “Imagine viver num país onde seu direito de escolha não seja válido ou até mesmo não exista? Sem direito de escolha não há democracia. Se você tem mais de 16 anos, regularize seu título de eleitor até amanhã! No dia 2 de outubro, vote”, escreveu o Alvinegro paulista, relembrando o período da Ditadura Militar (1964-1985) e incentivando a participação nas eleições do final do ano.