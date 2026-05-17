Corinthians perde no Brasileirão e cai para zona de rebaixamento

Com hat-trick de Arthur Cabral, a equipe carioca anotou vitória por 3 a 1 sobre os paulistas

PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Rodrigo Garro descontou para o Corinthians



O drama do Corinthians no Brasileirão continua. Neste domingo, dia 17, o time do Parque São Jorge visitou o Botafogo e acabou sendo derrotado por 3 a 1, com gols marcados por Arthur Cabral. O resultado é péssimo para a equipe paulista, que ainda descontou com Rodrigo Garro no primeiro tempo. A partida foi válida pela 16ª rodada.

Com o resultado, o Botafogo dá um salto gigantesco na tabela. Com 31 pontos, o time carioca chegou à oitava colocação, subindo quatro degraus. Já o Corinthians estacionou na parte de baixo da tabela e entrou no Z-4 com o empate do Grêmio com o Bahia.

Os dois times entraram em campo pressionados pela mesma situação no Brasileirão (18 pontos, na parte de baixa da classificação). Porém, o Corinthians teve uma “notícia ruim”, pois o Botafogo tinha uma motivação a mais: dar uma resposta à sua torcida em razão da eliminação na Copa do Brasil para a Chapecoense. Isso fez com que o time da casa fizesse, na primeira etapa, os seus melhores 45 minutos na competição até o momento.

O primeiro tempo no Engenhão foi extremamente intenso e teve de tudo. Jogo truncado, faltas duras, cartões amarelos, bola na trave, pênalti anulado pelo VAR e quatro gols, sendo um de Yuri Alberto irregular aos 43 minutos. Dentre os que valeram, vale destaque para duas ótimas finalizações de Arthur Cabral, que deixaram Hugo Souza completamente sem reação.

Não demorou para o time da casa abrir o placar. Aos 6 minutos, Gustavo Henrique cortou mal um contra-ataque carioca e acabou caindo ao chão. Arthur Cabral conduziu a bola na intermediária, limpou André Ramalho e chutou firme de longe. Hugo Souza só olhou.

A resposta corintiana veio quase de imediato após muito insistir no campo de ataque. Graças a um erro de saída de bola da defesa botafoguense, Rodrigo Garro ficou com a sobra dentro da área e estufou as redes. Jogadores do Botafogo chegaram a reclamar de falta de Raniele na origem da jogada, no roubo de bola, mas o juiz Felipe Fernandes de Lima validou o empate.

O Corinthians de Fernando Diniz não jogou mal, teve boas trocas de passes, mas não criou oportunidades tão claras como as do Botafogo. A equipe mandante chegou a ter um pênalti assinalado após puxão de Gustavo Henrique em Ferraresi, mas após consultar o VAR, o árbitro decidiu que o puxão não teve impacto suficiente para determinar a infração.

Aos 31, Arthur Cabral fez uma pintura. Atacante de área, ele saiu da sua zona de atuação para buscar a bola entre as linhas corintianas. Ele arriscou de longe e, de novo, deixou Hugo Souza sem reação, completamente parado, assistindo à bola dormir no fundo das redes.

O jogo seguiu quente e Yuri Alberto chegou a empatar nos acréscimos após cobrança de escanteio, mas o auxiliar determinou que Garro não deixara a bola em posição correta e a cobrança teve de ser refeita.

O Corinthians pareceu voltar melhor dos vestiários, com mais trabalho de bola e com algumas finalizações. O Botafogo desceu suas linhas e passou a dar mais liberdade aos comandados de Fernando Diniz. Com isso, o técnico Franclim Carvalho começou a mexer no seu time para tentar explorar os contra-ataques, com a entrada de Vitinho, por exemplo.

O terceiro gol veio justamente dessa mudança de postura do Botafogo — mais uma vez de uma falha na defesa corintiana, e mais uma vez de Arthur Cabral. Após lançamento longo do goleiro Neto, Villalba aproveitou vacilo de André Ramalho e conduziu a bola até entrar na área. Kauan Toledo recebeu a bola e se atrapalhou, mas logo atrás veio o camisa 19 que estufou as redes pela terceira vez.

A entrega individual dos jogadores do Botafogo foi essencial para o resultado final. Apesar do Corinthians permanecer com a bola no setor ofensivo, foram poucas as construções de jogadas que de fato proporcionaram alguma real ameaça ao goleiro Neto. Esta é a segunda derrota de Fernando Diniz no comando do Corinthians em 12 compromissos.

DANILO AUSENTE

O Botafogo enfrentou uma baixa inesperada antes do jogo com a ausência do volante Danilo, por “motivos pessoais”. Peça-chave com 12 jogos na temporada, ele foi retirado da lista de relacionados horas antes da bola rolar.

Danilo não poderia ser transferido para outra equipe caso completasse os 13 jogos pelo Botafogo. O clube carioca considera a venda do jogador na próxima janela, visando o mercado europeu. Danilo também está na pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo, com convocação final prevista para esta segunda-feira, dia 18.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 x 1 CORINTHIANS

BOTAFOGO – Neto; Mateo Ponte (Vitinho), Ferraresi, Alexander Barborza e Alex Telles; Huguinho, Medina (Justino) e Montoro (Santi Rodríguez); Kadir (Kauan Toledo), Arthur Cabral e Villalba (Edenílson). Técnico: Franclim Carvalho.

CORINTHIANS – Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (André), Carrillo (Dieguinho), Breno Bidon (Allan), Rodrigo Garro (Pedro Raul) e Jesse Lingard (Kaio César); Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS – Arthur Cabral, aos 6 e aos 31, e Garro aos 10 minutos do primeiro tempo; Arthur Cabral aos 24 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Mateo Ponte, Medina, Arthur Cabral, Villalba, Alexander Barboza e Alex Telles (Botafogo); Jesse Lingard (Corinthians).

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

PÚBLICO – 17.556 torcedores.

RENDA – R$ 656.210,00.

LOCAL – Estádio Nilton Santos (Engenhão).