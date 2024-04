Corinthians perde por 1 a 0 na Sul-Americana e deixa liderança do Grupo F

Alvinegro foi derrotado pelo Argentinos Juniors e ,arcou seu gol logo aos dois minutos

MARCOS BRINDICCI / AFP Atacante Gaston Veron do Argentinos Juniors comemora após marcar durante a partida de ida da fase de grupos da Copa Sul-Americana entre o Argentinos Juniors da Argentina e o Corinthians do Brasil no Diego Arman



O Corinthians conheceu nesta terça-feira (23) sua primeira derrota na Sul-Americana, somando assim uma sequência negativa de resultados que deixam o time pressionado. A derrota em 1 a 0 para o Argentinos Juniors, tirou o alvinegro da primeiro posição do Grupo F. A equipe comanda por António Oliveira levou gol no primeiro minutos do jogo e o primeiro ataque o time argentino na partida. O Corinthians apresentou o que se esperava dele. Não há supresa em ver o time alvinegro ter sérias dificuldades para balançar as redes. Até mesmo as falhas de Cássio se tornaram cena repetida. A ousadia da comissão técnica foi penalizada pela atitude pueril do zagueiro Raul Gustavo de empurrar o assistente da arbitragem. O Argentinos Juniors, repleto de reservas, ficou distante de uma atuação de gala, mas jogou uma partida de Sul-Americana como se deve jogar. A equipe da casa fez o gol cedo e soube controlar o Corinthians, que é facilmente domado pelos adversários. O Corinthians volta a atuar no domingo, às 16h, diante do Fluminense pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Pela Sul-Americana, o próximo compromisso está agendado apenas para o dia 7 de maio, às 19h, diante do Nacional, no Paraguai.