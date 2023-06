Corinthians perde por 3 a 0 do Independiente del Valle e é eliminado da Libertadores

Timão ainda pode conseguir vaga para a Copa Sul-Americana se vencer na última rodada

EFE/ José Jácome Corinthians jogou mal no Equador e está eliminado da Copa Libertadores da América



A Copa Libertadores da América 2023 acabou para o Corinthians. Nesta quarta-feira, 7, a equipe alvinegra perdeu do Independiente del Valle por 3 a 0, em Quito (EQU), e está matematicamente eliminado faltando uma rodada para o fim da fase de grupos. O Corinthians ainda pode avançar para a Copa Sul-Americana se vencer o Liverpool na próxima rodada. No estádio Complejo Independiente del Valle, a equipe brasileira foi muito mal. Logo aos 16 minutos, Royos aproveitou brecha na defesa e bateu cruzado, abrindo o placar para o Del Valle. Sem força para empatar, o Corinthians levou mais um aos 23, com o mesmo Royos batendo de longe. No intervalo, Luxemburgo fez uma troca, mas o time não melhorou. O Corinthians até chegou a colocar a bola na rede, mas o lance foi anulado por falta. Aos 24 minutos do segundo tempo, Sornoza chutou de primeira e fez 3 a 0. Essa é a segunda vez que o Del Valle elimina o Corinthians de uma competição continental. Em 2019, os equatorianos eliminaram os brasileiros na semifinal da Copa Sul-Americana. O Corinthians ainda se mantém na Copa do Brasil e volta a campo no sábado, contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro.