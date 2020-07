Corinthians provoca São Paulo e Santos no Dia Mundial do Chocolate

Timão aproveitou a data para recordar algumas antigas goleadas sobre os rivais

Reprodução/Corinthians O Corinthians goleou o São Paulo por 6 a 1 no Brasileirão de 2015



O Corinthians não perdeu a oportunidade de “tirar uma casquinha” dos rivais no Dia Mundial do Chocolate. Nesta terça-feira (7), o clube do Parque São Jorge foi às redes sociais para recordar algumas goleadas sobre São Paulo e Santos e perguntar para a Fiel qual foi a mais marcante.

“E no Dia Mundial do Chocolate, qual desses aí do Timão vocês acham mais louco, Fiel? Se tiverem sugestão de outros, conte mais pro estagiário aqui nos comentários!”, questionou o Timão, que colocou algumas fotos de partidas antigas.

O Alvinegro relembrou duas vitórias sobre o Tricolor. A primeira aconteceu em 2011, em confronto válido pelo 1° turno do Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians bateu o rival por 5 a 0, no Pacaembu.

Já a segunda foi mais marcante: no jogo de comemoração do título do Brasileirão de 2015, a equipe do Parque São Jorge aplicou 6 a 1 no São Paulo, na Arena,no bairro de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo.

Em sua publicação, o Corinthians também colocou a imagem de Carlos Tévez no histórico massacre por 7 a 1 diante do Santos, em 2005, também no Pacaembu. O argentino, inclusive, está cotado para voltar ao clube no ano que vem. Por fim, uma foto da partida Corinthians 6 x 0 Cobresal (Chile), pela Libertadores de 2016, foi exibida