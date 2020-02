Corinthians renova contratos de Mateus Vital e Camacho

Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

O Corinthians anunciou nesta terça-feira (4) as renovações de contrato de Mateus Vital e Camacho. O novo compromisso do meia com o Timão vai até dezembro de 2023. Já o volante assinou até o fim de 2022.

Mateus Vital e Camacho estão com o restante da delegação do Corinthians em Assunção, no Paraguai, para a estreia do time na Libertadores. O Alvinegro encara o Guaraní (PAR) na próxima quarta-feira (5), às 21h30, pelo jogo de ida da segunda fase.