Corinthians se aproxima de acerto com Junior Barranquilla por Victor Cantillo

Divulgação/Junior Barranquilla Cantillo está perto de vestir as cores do Corinthians



O Corinthians está muito perto de anunciar a contratação de Victor Cantillo. Nesta segunda-feira (30), o Timão chegou a um acordo com o Junior Barranquilla pelo volante, que só falta assinar o contrato para concretizar a negociação.

Segundo homem de meio de campo, Cantillo se destacou no futebol colombiano por ser versátil e ocupar várias faixas do campo, ajudando na construção das jogadas e também na finalização.

Ativo no mercado de transferências, o Corinthians pode chegar ao seu segundo anúncio de impacto de dezembro. Isto, porque a equipe do Parque São Jorge já fechou com Luan, destaque do Grêmio na conquista da Libertadores de 2017.

O acordo por Cantillo vem amadurecendo há semanas. No último dia 19, Julio Comesaña, técnico do Junior Barranquilla, falou sobre a vontade do marcador deixar a agremiação.

“Não estou tão inteirado do tema, sei que existem ofertas e que ele é um jogador muito importante. Não é tanto sobre dinheiro, é que ele quer ir a outro mercado e dar um passo à frente (ou é isso que ele pensa). E não vamos impedir”, disse ao site “Antena 2”, da Colômbia.

Revelado pelo Atlético Nacional, Cantillo contabiliza passagens pelo Leones e Deportivo Pastos, clubes de menor expressão do futebol local.