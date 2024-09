Corinthians supera o Juventude no minuto final e vai à semifinal da Copa do Brasil

Na próxima fase, os corintianos enfrentam o vencedor do duelo entre Flamengo e Bahia, marcado para as 21h45 desta quinta-feira (12)

O Corinthians somou momentos pontuais de bom futebol, persistência e garra para superar a defesa do Juventude, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, e avançar às semifinais da Copa do Brasil. Derrotado por 2 a 1 em Caxias de Sul, no jogo de ida, o time comandado pelo técnico Ramón Díaz foi barrado muitas vezes pelo goleiro Gabriel, mas conseguiu a vitória por 3 a 1, com gols de Romero, André Ramalho e Zé Marcos, contra. O goleiro corintiano Hugo Souza também atentou contra a própria meta e foi o responsável pelo gol juventino. Na próxima fase, os corintianos enfrentam o vencedor do duelo entre Flamengo e Bahia, marcado para as 21h45 desta quinta-feira A atmosfera de decisão se confundia com a empolgação da torcida pela contratação do atacante holandês Memphis Depay, que estava no estádio e foi apresentado à torcida com uma grande festa regada a pirotecnias, durante os últimos minutos que antecederam o início do jogo. O meia peruano André Carrillo também foi apresentado à torcida, com uma cerimônia muito breve cerca de 40 minutos antes de a partida começar.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo