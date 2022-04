Corinthians tem 4 desfalques para estreia da Libertadores; veja relacionados

A boa notícia para o torcedor é a inscrição do volante Maycon, que deverá fazer sua reestreia diante do Always Ready, na Bolívia

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Corinthians realizou o último treino antes de viajar para a Bolívia e enfrentar o Always Ready



O Corinthians terá quatro desfalques importantes para o duelo contra o Always Ready (Bolívia), em La Paz, marcado para esta terça-feira, 5, e válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Sofrendo com uma lesão na coxa esquerda desde o clássico diante do São Paulo, pela semifinal do Estadual, Fagner não viajará com o restante da delegação. Além do lateral-direito, o zagueiro Raul Gustavo, o meia-atacante Luan e o centroavante Júnior Moraes também não estarão à disposição – todos por problemas físicos. A boa notícia para o torcedor é a inscrição do volante Maycon, que deverá fazer sua reestreia no clube em que foi revelado.

Na manhã desta segunda-feira, 04, o Corinthians realizou o último treino de preparação para a estreia na Libertadores, no CT Dr. Joaquim Grava. Os atletas do Alvinegro participaram do aquecimento, realizaram um trabalho tático sob o comando do técnico Vítor Pereira e treinaram jogadas de bola parada e de manutenção de posse de bola. Com os desfalques, um possível time para o jogo diante dos bolivianos tem: Cássio; João Pedro, João Victor, Gil e Lucas Piton; Víctor Cantillo, Maycon e Renato Augusto; Willian, Roger Guedes e Mosquisto (Paulinho ou Du Queiroz).

Veja os relacionados abaixo: