Corinthians tem melhor começo de Campeonato Brasileiro desde o hepta 

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Roger Guedes comemorando gol com a camisa do Corinthians diante do Avaí



O Corinthians começou o Campeonato Brasileiro 2022 com o pé embaixo, conseguindo quatro vitórias (contra Botafogo, Avaí, Fortaleza e Red Bull Bragantino) e uma derrota (Palmeiras) nas cinco rodadas disputadas até o momento. Líder da competição, o Alvinegro tem o seu melhor início no torneio desde 2017, quando conseguiu o hepta sob o comando do treinador Fábio Carille. Na ocasião, o Timão conseguiu somar treze pontos e embalou para fazer o melhor primeiro turno da era dos pontos corridos.

Apesar do bom retrospecto, o clima no Corinthians é de “pés no chão”. Em entrevista concedida na zona mista, o meia-atacante Willian minimizou a liderança alcançada com a vitória em Bragança Paulista. “Ainda é cedo, temos de ser humildes e de ter pés no chão, não ganhamos nada, é só o início. Mas é muito importante somar pontos, vamos seguir assim”, afirmou o jogador, seguindo a mesma linha adotada pelo treinador Vitor Pereira na entrevista coletiva.

Começo do Corinthians nas últimas edições do Brasileiro: