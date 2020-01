Corinthians tem proposta de 15 milhões de euros por Pedrinho, diz site

Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians Pedrinho



O Corinthians tem em mãos uma proposta de 15 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões) por Pedrinho, que está com a seleção brasileira sub-23 disputando o Pré-Olímpico. Um clube alemão não informado seria o interessado. As informações são do GloboEsporte.com.

Com a janela de transferências para o futebol alemão fechando na próxima sexta-feira, dia 31. Com a proximidade do encerramento, a negociação tem cerca de 48h para ser costurada. O empresário de Pedrinho, Will Dantas, há alguns meses vem falando de um interesse do Borussia Dortmund pelo camisa 10 da seleção pré-olímpica.

O Corinthians é dono de 70% dos direitos econômicos de Pedrinho. Aos 21 anos, o jovem é tricampeão paulista e campeão brasileiro. São 137 partidas pelo Corinthians, com 12 gols e 13 assistências.