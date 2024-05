Corinthians tira o verde da bandeira do Rio Grande do Sul em campanha de apoio às vítimas das chuvas

Timão usará patch em homenagem às vítimas das enchentes, mas em preto e branco, para evitar a cor do Palmeiras, seu maior rival

Reprodução/Twitter/@Noitedecopa Corinthians usará patch preto e branco em jogo do Brasileirão para evitar o verde



A Federação Paulista de Futebol anunciou que os clubes de São Paulo usarão neste final de semana um patch em homenagem às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Trata-se de um emblema costurado na camisa dos times, com a mensagem #JuntosPeloRS e o mapa gaúcho com as cores da bandeira do Estado: verde, vermelho e amarelo. O Corinthians, no entanto, usará o patch em preto e branco, a fim de evitar o verde, sempre associado ao Palmeiras, seu maior rival. Torcedores de outros times, principalmente os do Verdão, criticaram a atitude do Timão, alegando que essa era a hora de mostrar que a solidariedade está acima da rivalidade. Vascaínos lembraram que o Vasco usou a bandeira do Flamengo para homenagear as vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Os corintianos, no entanto, aprovaram a decisão da diretoria, dizendo que as tradições alvinegras são inegociáveis. As camisas serão leiloadas, e o dinheiro revertido para as cidades gaúchas.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que o Corinthians rejeita a cor verde em uma ação solidária. Quando houve o acidente com o avião da Chapecoense, em 2016, a equipe alvinegra usou o símbolo do clube catarinense na camisa, mas também em preto e branco. No dia a dia, o verde também é evitado sempre que possível. Em 2012, na final em que conquistou o segundo título mundial de sua história, o Timão pediu para trocar com o Chelsea os coletes que seriam usados pelos reservas. O clube inglês foi compreensível e cedeu os vermelhos para o time paulista.

Veja a publicação da FPF e a do Corinthians

A Federação Paulista de Futebol e os clubes paulistas se uniram para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Nos jogos deste fim de semana, os clubes usarão o patch #JuntosPeloRS nas camisas, que serão leiloadas posteriormente em prol das vítimas. pic.twitter.com/3ETEzsRvrn — Paulistão (@Paulistao) May 10, 2024