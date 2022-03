Corinthians vence a primeira com Vitor Pereira e deixa a Ponte Preta à beira do rebaixamento 

Melhor desde o início do confronto, a equipe treinada pelo português apresentou um excelente futebol e marcou com Renato Augusto, Paulinho, Gustavo Mosquito, Adson e Gustavo Mantuan

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Paulinho e Gustavo Mosquito marcaram na vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta



O Corinthians conquistou a sua primeira vitória sob o comando de Vitor Pereira neste sábado, 12, ao golear a Ponte Preta por 5 a 0, na Neo Química Arena, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, a penúltima da fase de grupos. Melhor desde o início do confronto, a equipe treinada pelo português apresentou um excelente futebol e marcou com Renato Augusto, Paulinho, Gustavo Mosquito, Adson e Gustavo Mantuan. Com o resultado, o Timão chegou aos 20 pontos, assegurando a liderança da chave A e ainda sonhando com a primeira colocação geral. A Macaca, por sua vez, permanece na lanterna do Grupo D, com 8 pontos, e tem a segunda pior campanha do torneio, dentro da zona de rebaixamento. Para não descer para a Série A2, o time campineiro precisa ganhar do Ituano na última rodada e torcer para uma combinação de resultados.

Sem tomar conhecimento do rival, o Corinthians começou a construir a goleada logo aos 14 minutos, quando Renato Augusto ficou a bola e, de fora da área, acertou o canto do goleiro da Ponte Preta. Levando um susto do atacante Ribamar na sequência, os donos da casa retomaram a concentração, apertaram os visitantes e ampliaram já aos 44 minutos. Após receber passe de Cantillo, o lateral-direito Fagner cruzou rasteiro para Paulinho encher o pé estufar as redes. Ainda na etapa inicial, nos acréscimos, Gustavo Mosquito anotou um golaço ao receber de Willian e encobrir o arqueiro Ygor. Sem tirar o “pé do acelerador”, o Alvinegro da capital alcançou a goleada no segundo tempo com Adson, que foi acionado por Fagner e mandou para o fundo do gol – o tento foi confirmado pelo VAR. Sem esboçar qualquer reação, a Macaca até tentou diminuir o prejuízo, mas passou a ser envolvida pelos mandantes e ainda levou mais um no fim, com Gustavo Mantuan.