Corinthians vence o Cruzeiro em Itaquera e conquista a Supercopa feminina

Timão ganhou as três edições do torneio; equipe da casa marcou de falta no início do segundo tempo, e Raposa teve dois gols anulados pelo VAR

Divulgação/Corinthians Jogadoras do Corinthians celebram o gol do título



O Corinthians derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 em sua arena, com mais de 33 mil presentes, e conquistou o tricampeonato da Supercopa do Brasil. O gol foi marcado por Duda Sampaio, de falta, aos 2 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro chegou a abrir o placar no primeiro tempo, mas o VAR pegou impedimento na origem da jogada. A Raposa, inclusive, levou bastante perigo na etapa inicial, apostando nos contragolpes e no talento de Byanca Brasil. Já o Timão encontrava dificuldade para trocar passes. Depois do gol, aproveitou a instabilidade do adversário e dominou a partida. No final, Byanca fez um golaço, mas de novo o árbitro de vídeo entrou em ação. A bola bateu no braço da cruzeirense, e por isso o gol de empate foi anulado. Esta for a terceira edição do torneio. Todas foram vencidas pelo clube paulista.