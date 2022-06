Corinthians vence o Goiás por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro

Único gol do jogo foi marcado por Fábio Santos, de pênalti, no primeiro tempo

ANDRé PERA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fábio Santos marcou o único gol do jogo e deu a vitória ao Corinthians



O Corinthians recebeu o Goiás na Neo Química Arena neste domingo, 19, e venceu por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. O alvinegro teve um início bom de jogo. Mais ofensivo, teve algumas chances de balançar as redes e aos 30 minutos, a arbitragem marcou pênalti para os donos da casa. Fábio Santos foi para a cobrança e converteu, abrindo o placar. Mesmo com a vantagem, o Corinthians continuou dominando os passes e indo para o ataque, mas errava as finalizações. Na volta do intervalo, o ritmo de jogo diminuiu e a melhor chance do Corinthians foi aos 13 minutos, com chute colocado de Mantuan. A vitória deixa o Corinthians em segundo na tabela, empatado em pontos com o Palmeiras. Já o Goiás é o 16º colocado, um ponto a cima da zona do rebaixamento. Na próxima rodada, o alvinegro faz o clássico contra o Santos e o Goiás enfrenta o Cuiabá.