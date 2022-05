Corinthians vence o Red Bull Bragantino e se mantém na liderança do Brasileirão

Renato Augusto marcou o único gol da partida em Bragança Paulista; Timão tem 12 pontos, dois a mais que o Santos

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Renato comemora o único gol da partida



Estreando o uniforme número 2, o Corinthians venceu o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, e se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. O placar de 1 a 0 leva o Timão para 12 pontos, dois a mais que o Santos, segundo colocado. A partida não foi muito movimentada, tendo os melhores lances no segundo tempo. Com muitos erros de passe e posse de bola, os times não finalizaram muito nos primeiros minutos. Depois do intervalo, logo aos nove minutos, Renato Augusto chutou no cantinho do goleiro Cleiton e abriu o placar. Depois do gol, o Corinthians mudou a postura e recuou. O Red Bull aproveitou e foi pra cima, acertando a trave com Ytalo. Os últimos minutos foram de muita movimentação na defesa corintiana, que conseguiu segurar o Massa Bruta. No meio da semana, o Bragantino joga contra o Atlético-MG em partida adiantada da sétima rodada. Já o Corinthians só volta a campo pelo Brasileiro no sábado, dia 14, às 19h (horário de Brasília) contra o Internacional, fora de casa.