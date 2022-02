Corinthians vence o São Bernardo em noite mágica de Roger Guedes

Atacante marcou duas vezes contra a equipe do ABC e abriu caminho para a vitória alvinegra por 3 a 0

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO ZIM20220216074 - 16/02/2022 Roger Guedes marca o seu primeiro gol na partida contra o São Bernardo



O Corinthians venceu a equipe do São Bernardo por 3 a 0 na Neo Química Arena nesta quarta-feira, 16, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida foi marcada pela estreia do quinteto corinthiano formado por Paulinho, Renato Augusto, Giuliano, Willian e Róger Guedes. Os dois últimos foram os autores dos gols alvinegros, sendo dois de Guedes e um do camisa 10 da equipe de Parque São Jorge. Desde que Fernando Lázaro assumiu o comando interino do time, o Corinthians só venceu e manteve os 100% de aproveitamento sob o comando provisório do novo técnico.

Com a vitória, o Timão vai a 13 pontos e disparou na liderança do grupo A do estadual. No próximo sábado, 19, às 18:30, o Corinthians vai à Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo no estádio Santa Cruz. Já o São Bernardo encontra-se na liderança do grupo B, com 11 pontos e não pode ser ultrapassado pelo vice-líder São Paulo nesta rodada. Isso porque o clube do Morumbi possui 7 pontos no campeonato. A equipe do ABC, também no sábado, às 20:30 recebe o Ituano o estádio Primeiro de Maio.