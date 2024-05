Corinthians vence Racing por 3 a 0 e garante vaga direta nas oitavas da Sul-Americana 

Jogo marcou a despedida de Paulinho do time alvinegro; Yuri Alberto, Garro e Coronado foram os autores dos gols corintianos

ALEX MIRANDA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Igor Coronado, do Corinthians, comemora após marcar o terceiro gol da equipe na partida contra o Racing, do Uruguai, válida pela 6ª rodada da Copa Sul-Americana



O Corinthians entrou em campos nesta terça-feira (28) e, em uma bela atuação, derrotou o Racing, do Uruguai, por 3 a 0, em um jogo que marcou a despedida de Paulinho do time alvinegro. A vitória, válida pela última rodada da primeira fase da Copa Sul-Americana, garantiu a classificação direta dos corintianos às oitavas de final. A equipe paulista termina a fase de grupos do torneio continental na primeira colocação do Grupo F, com 13 pontos contra 11 do Racing, que era o primeiro colocado até então. Na Sul-Americana, é importante ser o líder porque é a única posição que dá vaga direta às oitavas. O vice-líder tem de disputar um playoff contra uma equipe eliminada da Libertadores.

Antes de colher mais frutos da boa escolha do treinador, contudo, o Corinthians teve de passar por alguns minutos dramáticos antes de o cronômetro marcar 15 minutos, sofrendo com investidas pelo lado direito de sua defesa. Não fossem três ótimas defesas de Carlos Miguel, o time uruguaio teria inaugurado placar. Passado o breve sufoco, veio o domínio corintiano, com bastante repertório. Um lançamento em profundidade para Yuri Alberto gerou falta perigosa à direita da grande área, bem perto da linha. Responsável pela batida, Rodrigo Garro colocou no ângulo para marcar um golaço. Poucos minutos depois, sobressaiu-se o talento de Wesley, que limpou a marcação pela esquerda e tocou para Yuri marcar o segundo gol alvinegro, validado após revisão do VAR. Coronado marcou o terceiro do time da casa. O meio-campista saiu limpando os defensores pela zona central e deixou um deles no chão, antes de ficar cara a cara com o goleiro e acertar na rede.

*Com informações do Estadão Conteúdo