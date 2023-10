Corinthians x Santos: áudio da CBF mostra que Daronco solicitou ajuda do VAR porque estava com a visão encoberta; confira

Entidade divulgou a conversa entre o gaúcho e Wagner Reway, que comandou o árbitro de vídeo na Neo Química Arena; decisão revoltou jogadores, comissão técnica e diretoria do Timão

ABNER DOURADO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Anderson Daronco escuta o árbitro de vídeo durante o clássico entre Corinthians e Santos



O árbitro Anderson Daronco disse a Wagner Reway, comandante do VAR no clássico entre Corinthians e Santos, realizado no domingo, 29, em Itaquera, que não conseguiu ver um contato do corintiano Bruno Mendez no santista Soteldo e, por isso, pediu auxílio do vídeo. “Reway, eu não vejo se tem toque no pé porque estou encoberto. Se tem pisão, eu quero ver”, comunica Daronco. O chefe do VAR na Neo Química Arena começou a rever o lance por diferentes ângulos para decidir se Soteldo buscou o contato ou foi calçado por Bruno Mendez. Quando conclui que houve a penalidade, sugeriu ao juiz gaúcho assistir ao lance na cabine. “O jogador [Mendez] interrompe a passada dele [Soteldo], bota o pé por onde ele ia passar. Daronco, te recomendo revisão para possível penal”, diz Reway.

Ao chegar na cabine do VAR, Daronco ordena para os jogadores: “Ninguém vem”. Depois, escuta Wagner Reway dizer: “Ele [Mendez] põe o pé na passada do jogador, ok? Vou te dar outro ângulo, em que dá para ver pouco o contato, mas dá para ver o movimento”. O árbitro gaúcho, então, convence-se que realmente houve o pênalti para o Peixe: “Com esse toque ele acaba calçando. O número 25 [Mendez] calça na passada. A decisão é tiro penal sem cartão amarelo”. A marcação de Daronco deixou os corintianos revoltados. Duílio Monteiro Alves, presidente do Timão, anunciou que fará um protesto na CBF. “O VAR existe para evitar erros óbvios e claros. Hoje, foi usado para se cometer um erro claro. Não tem sentido o árbitro ser chamado, olhar e dar o pênalti. Inverter uma decisão, dando um pênalti absurdo. Vamos fazer ofício, ir pessoalmente à CBF”, declarou.

Confira como foi a conversa

Daronco: “Reway, eu não vejo se tem toque no pé porque estou encoberto. Se tem pisão eu quero ver.

VAR: Tem o toque. Agora quero ver por outro ângulo. Quero ver se ele [Soteldo] busca o contato.

Daronco: Eu não consigo ver.

VAR: Não, ele [Soteldo] não busca o contato. Ele [Mendez] vai para a pisada. Volta um pouquinho mais, me dá um replay (pedido para os operadores). Estou terminando de checar, tá? Tem um contato, só preciso ver como foi.

VAR: O jogador [Mendez] interrompe a passada dele [Soteldo], bota o pé por onde ele ia passar. Pênalti. Daronco, te recomendo revisão para possível penal, ok?

Daronco: Não estou escutando. O que tu, quer?

VAR: Recomendo revisão, recomendo revisão

No monitor

Daronco: Ninguém vem (para os jogadores)

VAR: Ele põe o pé na passada do jogador, ok? Vou te dar outro ângulo, em que dá para ver pouco o contato, mas dá para ver o movimento . Aquela de cima. Dá o play maior (pedido para os operadores)

Daronco: Com esse toque ele acaba calçando.

VAR: Exatamente, ele [Mendez] põe o pé na passada do jogador [Soteldo] e calça a passada dele.

Daronco: O jogador número 25 calça na passada. A decisão é tiro penal sem cartão amarelo.